【港交所股價】港滙見一年低資金初退潮 港交所急回未見底? 名家專欄 13:28 2021/03/08 分享： 港股今早高開近1%後，在重磅科技股拖累下瞬間調高回落，恒指最多曾跌逾500點，高位急回逾800點。港股持續下滑的同時，港滙今早再下試7.765低位，連續第2日企位1年低位，初步反映資金退潮，情況也許更值得關注。 ... 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 美債息升北水減 港股動力減宜審慎 今日 美債息升北水減 港股動力減宜審慎 透視中港美 - 聯儲局無意控債息 科技股恐易跌難升 2021/03/06 聯儲局無意控債息 科技股恐易跌難升 【債息風暴】美債息升中期趨勢確認 新經濟股反彈難持久 2021/03/05 【債息風暴】美債息升中期趨勢確認 新經濟股反彈難持久 透視中港美 - 中銀率先突破 港銀受惠美債息升？ 2021/03/05 中銀率先突破 港銀受惠美債息升？ 【舊經濟之選】中銀香港逆市升見52周高 銀行股受惠美債息升？ 2021/03/04 【舊經濟之選】中銀香港逆市升見52周高 銀行股受惠美債息升？ 經濟 拆息 壓力 港股 A股 生物科技 新經濟 美滙指數 中銀香港（02388） 滬深300指數 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入