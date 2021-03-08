【港交所股價】港滙見一年低資金退潮 港交所急回未見底?

港股今早高開近1%後，在重磅科技股拖累下瞬間調高回落，恒指最多曾跌逾500點，高位急回逾800點。港股持續下滑的同時，港滙今早再下試7.765低位，連續第2日企位1年低位，初步反映資金退潮，情況也許更值得關注。

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