  • 22°C
香港時間 : 2021308日 (週一) 16:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

F-35「失敗了」？美軍急挖另一燒錢坑

國際 16:31 2021/03/08

分享：

F-35「失敗了」？美軍急挖另一燒錢坑

美軍無限期推遲F-35隱形戰機全速量產，再惹外界對這天價武器項目議論紛紛，懷疑是否代表美軍對這「高大上」戰機也失去信心。然而有美國議員直言這就是個「老鼠竇」之際，美軍看來急不及待在國會面前挖另一燒錢坑。美軍將領「憂慮」中國可能比美國更早，研發出比F-35還先進一代的第6代戰鬥機，美國要快點。

...

撰文 : 連兆鋒

欄名 : 國金札記

相關文章

英歐唇齒相依 疫苗護照又一例證
2021/03/06
英歐唇齒相依 疫苗護照又一例證
拜登當選總統 只因幸運女神青睞？
2021/03/05
拜登當選總統 只因幸運女神青睞？
共和黨過急解封 恐釀美國第三波疫情
2021/03/04
共和黨過急解封 恐釀美國第三波疫情
富豪稅知易行難 更應迎難而上？
2021/03/03
富豪稅知易行難 更應迎難而上？
特朗普不搞分化 共和黨放下心頭大石
2021/03/02
特朗普不搞分化 共和黨放下心頭大石

最新專欄文章

英歐唇齒相依 疫苗護照又一例證
2021/03/06
英歐唇齒相依 疫苗護照又一例證
共和黨過急解封 恐釀美國第三波疫情
2021/03/04
共和黨過急解封 恐釀美國第三波疫情
富豪稅知易行難 更應迎難而上？
2021/03/03
富豪稅知易行難 更應迎難而上？
特朗普不搞分化 共和黨放下心頭大石
2021/03/02
特朗普不搞分化 共和黨放下心頭大石
拜登位未坐暖 民主黨竟欲「奪權」？
2021/03/01
拜登位未坐暖 民主黨竟欲「奪權」？
地緣政治 外交 國防 軍備 美國 美軍 戰機 中美關係 中國 空軍

下一篇文章

英歐唇齒相依 疫苗護照又一例證
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版