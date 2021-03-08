▲ F-35「失敗了」？美軍急挖另一燒錢坑

美軍無限期推遲F-35隱形戰機全速量產，再惹外界對這天價武器項目議論紛紛，懷疑是否代表美軍對這「高大上」戰機也失去信心。然而有美國議員直言這就是個「老鼠竇」之際，美軍看來急不及待在國會面前挖另一燒錢坑。美軍將領「憂慮」中國可能比美國更早，研發出比F-35還先進一代的第6代戰鬥機，美國要快點。

...