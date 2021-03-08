F-35「失敗了」？美軍急挖另一燒錢坑 國際 16:31 2021/03/08 分享： ▲ F-35「失敗了」？美軍急挖另一燒錢坑 美軍無限期推遲F-35隱形戰機全速量產，再惹外界對這天價武器項目議論紛紛，懷疑是否代表美軍對這「高大上」戰機也失去信心。然而有美國議員直言這就是個「老鼠竇」之際，美軍看來急不及待在國會面前挖另一燒錢坑。美軍將領「憂慮」中國可能比美國更早，研發出比F-35還先進一代的第6代戰鬥機，美國要快點。 ... 撰文 : 連兆鋒 欄名 : 國金札記 相關文章 英歐唇齒相依 疫苗護照又一例證 2021/03/06 英歐唇齒相依 疫苗護照又一例證 拜登當選總統 只因幸運女神青睞？ 2021/03/05 拜登當選總統 只因幸運女神青睞？ 共和黨過急解封 恐釀美國第三波疫情 2021/03/04 共和黨過急解封 恐釀美國第三波疫情 富豪稅知易行難 更應迎難而上？ 2021/03/03 富豪稅知易行難 更應迎難而上？ 特朗普不搞分化 共和黨放下心頭大石 2021/03/02 特朗普不搞分化 共和黨放下心頭大石 最新專欄文章 英歐唇齒相依 疫苗護照又一例證 2021/03/06 英歐唇齒相依 疫苗護照又一例證 共和黨過急解封 恐釀美國第三波疫情 2021/03/04 共和黨過急解封 恐釀美國第三波疫情 富豪稅知易行難 更應迎難而上？ 2021/03/03 富豪稅知易行難 更應迎難而上？ 特朗普不搞分化 共和黨放下心頭大石 2021/03/02 特朗普不搞分化 共和黨放下心頭大石 拜登位未坐暖 民主黨竟欲「奪權」？ 2021/03/01 拜登位未坐暖 民主黨竟欲「奪權」？ 地緣政治 外交 國防 軍備 美國 美軍 戰機 中美關係 中國 空軍 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入