英國9成半按揭 首置風險要留神

多得英國政府的住宅物業「印花稅假期」，過去半年英國樓市熾熱，樓價及成交均創多年新高，可惜與香港一樣，英國年輕一代同因首期不足而受益不多。作為民選政府，首相約翰遜（Boris Johnson）當然不可能只懂嘲諷年輕人不夠努力，或者呼籲他們不要掛住出國旅行般「離地」，而是必須正視問題。

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