英國9成半按揭 首置風險要留神 國際 16:05 2021/03/09 分享： 多得英國政府的住宅物業「印花稅假期」，過去半年英國樓市熾熱，樓價及成交均創多年新高，可惜與香港一樣，英國年輕一代同因首期不足而受益不多。作為民選政府，首相約翰遜（Boris Johnson）當然不可能只懂嘲諷年輕人不夠努力，或者呼籲他們不要掛住出國旅行般「離地」，而是必須正視問題。 ... 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 F-35「失敗了」？美軍急挖另一燒錢坑 2021/03/08 F-35「失敗了」？美軍急挖另一燒錢坑 英歐唇齒相依 疫苗護照又一例證 2021/03/06 英歐唇齒相依 疫苗護照又一例證 共和黨過急解封 恐釀美國第三波疫情 2021/03/04 共和黨過急解封 恐釀美國第三波疫情 特朗普不搞分化 共和黨放下心頭大石 2021/03/02 特朗普不搞分化 共和黨放下心頭大石 拜登位未坐暖 民主黨竟欲「奪權」？ 2021/03/01 拜登位未坐暖 民主黨竟欲「奪權」？ 最新專欄文章 F-35「失敗了」？美軍急挖另一燒錢坑 2021/03/08 F-35「失敗了」？美軍急挖另一燒錢坑 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 2021/02/03 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 2021/02/02 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 移民 海外物業 物業按揭 首次置業 財政預算案 印花稅 BNO 約翰遜 英國 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入