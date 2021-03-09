中外資金退潮轉急 港交所見熊蹤 名家專欄 2021/03/09 分享： 港股昨早高開近1%後，在重磅科技股拖累下瞬間衝高回落，最多曾跌逾600點，高位急回900多點。港股持續下滑的同時，港滙再連續第二日下試1年低位，加上北水再度大走資逾百億元，確認資金退潮轉急，情況更值得 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 安踏強勁復甦 換裝需求刺激 今日 安踏強勁復甦 換裝需求刺激 最新專欄文章 【港交所股價】港滙見一年低資金退潮 港交所急回未見底? 2021/03/08 【港交所股價】港滙見一年低資金退潮 港交所急回未見底? 透視中港美 - 美債息升北水減 港股動力減宜審慎 2021/03/08 美債息升北水減 港股動力減宜審慎 透視中港美 - 聯儲局無意控債息 科技股恐易跌難升 2021/03/06 聯儲局無意控債息 科技股恐易跌難升 【債息風暴】美債息升中期趨勢確認 新經濟股反彈難持久 2021/03/05 【債息風暴】美債息升中期趨勢確認 新經濟股反彈難持久 透視中港美 - 中銀率先突破 港銀受惠美債息升？ 2021/03/05 中銀率先突破 港銀受惠美債息升？ 港元 港股 恒生指數 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入