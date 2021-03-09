中外資金退潮轉急 港交所見熊蹤

港股昨早高開近1%後，在重磅科技股拖累下瞬間衝高回落，最多曾跌逾600點，高位急回900多點。港股持續下滑的同時，港滙再連續第二日下試1年低位，加上北水再度大走資逾百億元，確認資金退潮轉急，情況更值得

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