  • 19°C
香港時間 : 2021309日 (週二) 02:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中外資金退潮轉急 港交所見熊蹤

名家專欄 2021/03/09

分享：

港股昨早高開近1%後，在重磅科技股拖累下瞬間衝高回落，最多曾跌逾600點，高位急回900多點。港股持續下滑的同時，港滙再連續第二日下試1年低位，加上北水再度大走資逾百億元，確認資金退潮轉急，情況更值得

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

相關文章

安踏強勁復甦 換裝需求刺激
今日
安踏強勁復甦 換裝需求刺激

最新專欄文章

【港交所股價】港滙見一年低資金退潮 港交所急回未見底?
2021/03/08
【港交所股價】港滙見一年低資金退潮 港交所急回未見底?
透視中港美 - 美債息升北水減 港股動力減宜審慎
2021/03/08
美債息升北水減 港股動力減宜審慎
透視中港美 - 聯儲局無意控債息 科技股恐易跌難升
2021/03/06
聯儲局無意控債息 科技股恐易跌難升
【債息風暴】美債息升中期趨勢確認 新經濟股反彈難持久
2021/03/05
【債息風暴】美債息升中期趨勢確認 新經濟股反彈難持久
透視中港美 - 中銀率先突破 港銀受惠美債息升？
2021/03/05
中銀率先突破 港銀受惠美債息升？
港元 港股 恒生指數

上一篇文章

信行平到笑 收集有「揸拿」

下一篇文章

美十年債息升，怎辦?
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版