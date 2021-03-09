信行平到笑 收集有「揸拿」

A、H股指數昨日繼續表現「跳水」，國企指數雖打破升跌規律，但技術指標有超賣迹象，不排除日內可以反彈。而內銀股昨日繼續成為資金避難所，但當中逆板塊下跌的中信銀行（00998）是估值最低的內銀股，「爛船三

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