信行平到笑 收集有「揸拿」 名家專欄 2021/03/09 分享： A、H股指數昨日繼續表現「跳水」，國企指數雖打破升跌規律，但技術指標有超賣迹象，不排除日內可以反彈。而內銀股昨日繼續成為資金避難所，但當中逆板塊下跌的中信銀行（00998）是估值最低的內銀股，「爛船三 ... 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 中行8厘息夠晒吸引 2021/03/06 中行8厘息夠晒吸引 中字股實力談 - 工行被低估 股息5.9厘 2021/03/05 工行被低估 股息5.9厘 中字股實力談 - 協鑫重見光明 政府寫入報告 2021/03/04 協鑫重見光明 政府寫入報告 中字股實力談 - 小米策略奏效 5G手機大賣 2021/03/03 小米策略奏效 5G手機大賣 中字股實力談 - 華虹再現高增長 半導體政策加碼 2021/03/02 華虹再現高增長 半導體政策加碼 中信銀行（00998） 招商銀行（03968） 中國銀行（03988） 工商銀行（01398） 復星醫藥（02196） 保利協鑫能源（03800） 銀行 李克強 市帳率 郭樹清 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入