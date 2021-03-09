破頂價又重現 樓市是好是壞?

今年以來樓市持續升溫，一方面是農曆新年前，積存購買力開始釋放；另方面是新一份財政預算案揭示，未來數年住宅供應緊張情況不變，準買家遲買會更貴的心理現象更明顯，羊群心理推動加快入市，遂出現搶盤、創新高價等旺市現象。

...