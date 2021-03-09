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破頂價又重現 樓市是好是壞?

名家專欄 14:00 2021/03/09

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今年以來樓市持續升溫，一方面是農曆新年前，積存購買力開始釋放；另方面是新一份財政預算案揭示，未來數年住宅供應緊張情況不變，準買家遲買會更貴的心理現象更明顯，羊群心理推動加快入市，遂出現搶盤、創新高價等旺市現象。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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