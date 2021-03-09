破頂價又重現 樓市是好是壞? 名家專欄 14:00 2021/03/09 分享： 今年以來樓市持續升溫，一方面是農曆新年前，積存購買力開始釋放；另方面是新一份財政預算案揭示，未來數年住宅供應緊張情況不變，準買家遲買會更貴的心理現象更明顯，羊群心理推動加快入市，遂出現搶盤、創新高價等旺市現象。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 疫情拉闊貧富差距 樓價更難負擔 2021/02/26 疫情拉闊貧富差距 樓價更難負擔 實客充足 樓市提早免疫 2021/02/26 實客充足 樓市提早免疫 貼價盤大減 買家心急了 2021/02/18 貼價盤大減 買家心急了 二手樓市升溫 能延續多久？ 2021/02/22 二手樓市升溫 能延續多久？ 租樓多年 疫市轉軚置業 2021/03/04 租樓多年 疫市轉軚置業 最新專欄文章 專家樓論 - 疫情衝擊+WFH 寫字樓需求降 2021/02/04 疫情衝擊+WFH 寫字樓需求降 專家樓論 - 緣何核心區舖位業主 寧放短租不簽長約 ? 2021/01/29 緣何核心區舖位業主 寧放短租不簽長約 ? 專家樓論 - 樓市有危亦有機 入市不妨大膽還價 2020/12/18 樓市有危亦有機 入市不妨大膽還價 專家樓論 - 第四波疫情下的新盤高價成交 2020/12/01 第四波疫情下的新盤高價成交 專家樓論 - 當推盤潮遇上疫情第四波 市場借勢「回氣」 2020/11/23 當推盤潮遇上疫情第四波 市場借勢「回氣」 二手市場 放盤 樓價 CCL 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入