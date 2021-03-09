【小米股價】傳國家隊授命托市 北水主力先掃小米? 名家專欄 13:22 2021/03/09 分享： 港股今早走出先跌後穩行情，在主要科技股低位反彈支持下，恒指一度勁升逾500點，半日收升380多點。市場傳出國家隊入市護盤消息，ATMXJ為首科技股普遍低位急彈，但北水半日仍走資約44億元，令國家隊出手維穩之說更顯撲朔迷離。 ... 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 中外資金退潮轉急 港交所見熊蹤 今日 中外資金退潮轉急 港交所見熊蹤 【港交所股價】港滙見一年低資金退潮 港交所急回未見底? 2021/03/08 【港交所股價】港滙見一年低資金退潮 港交所急回未見底? 透視中港美 - 美債息升北水減 港股動力減宜審慎 2021/03/08 美債息升北水減 港股動力減宜審慎 透視中港美 - 聯儲局無意控債息 科技股恐易跌難升 2021/03/06 聯儲局無意控債息 科技股恐易跌難升 【債息風暴】美債息升中期趨勢確認 新經濟股反彈難持久 2021/03/05 【債息風暴】美債息升中期趨勢確認 新經濟股反彈難持久 港股 基金 股票 恒生指數 維穩 制裁 港股通 減持 指數 國際指數 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入