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【小米股價】傳國家隊授命托市 北水主力先掃小米？

名家專欄 19:12 2021/03/09

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港股今早走出先跌後穩行情，在主要科技股低位反彈支持下，恒指一度勁升逾500點，收市升幅收窄至230多點。市場傳出國家隊入市護盤消息，ATMXJ為首科技股普遍低位急彈，但北水全日仍走資約89億元，令國家隊出手維穩之說更顯撲朔迷離。

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欄名 : 透視中港美

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