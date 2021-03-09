【小米股價】傳國家隊授命托市 北水主力先掃小米？ 名家專欄 19:12 2021/03/09 分享： 港股今早走出先跌後穩行情，在主要科技股低位反彈支持下，恒指一度勁升逾500點，收市升幅收窄至230多點。市場傳出國家隊入市護盤消息，ATMXJ為首科技股普遍低位急彈，但北水全日仍走資約89億元，令國家隊出手維穩之說更顯撲朔迷離。 ... 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 【港股分析】債息回落科技股全綫彈 港股為何強勢未穩？ 今日 【港股分析】債息回落科技股全綫彈 港股為何強勢未穩？ 透視中港美 - 國家隊獨撑小米 高潮周五上演 今日 國家隊獨撑小米 高潮周五上演 透視中港美 - 中外資金退潮轉急 港交所見熊蹤 2021/03/09 中外資金退潮轉急 港交所見熊蹤 【港交所股價】港滙見一年低資金退潮 港交所急回未見底？ 2021/03/08 【港交所股價】港滙見一年低資金退潮 港交所急回未見底？ 透視中港美 - 美債息升北水減 港股動力減宜審慎 2021/03/08 美債息升北水減 港股動力減宜審慎 港股 基金 股票 恒生指數 維穩 制裁 港股通 減持 指數 國際指數 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入