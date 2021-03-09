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機構收縮業務  甲廈租務不容樂觀

名家專欄 20:15 2021/03/09

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疫情未完結，甲廈租務市場未見活躍，近期寫字樓市場租務成交，均屬搬遷、收縮及整合業務，擴充個案極少，反映疫下商業氣氛仍未回復，機構非常審慎。

...

欄名 : 樓市分析

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