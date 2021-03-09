機構收縮業務 甲廈租務不容樂觀 名家專欄 20:15 2021/03/09 分享： 疫情未完結，甲廈租務市場未見活躍，近期寫字樓市場租務成交，均屬搬遷、收縮及整合業務，擴充個案極少，反映疫下商業氣氛仍未回復，機構非常審慎。 ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 商廈租金跌勢未止 想「撈底」再等一會 2021/02/24 商廈租金跌勢未止 想「撈底」再等一會 跨國公司慳成本成主流 商廈租金難升 2021/01/27 跨國公司慳成本成主流 商廈租金難升 續租金鐘商廈 觀塘價成交 2021/01/15 續租金鐘商廈 觀塘價成交 最新專欄文章 大發展商合作新盤的化學作用 2021/03/08 大發展商合作新盤的化學作用 樓市升溫 發展商推盤歎慢板 2021/03/04 樓市升溫 發展商推盤歎慢板 長租客入市意慾增 零售復甦先兆 2021/03/03 長租客入市意慾增 零售復甦先兆 內地富豪急增 香港豪宅看高一綫？ 2021/03/02 內地富豪急增 香港豪宅看高一綫？ 全港24間DON DON DONKI 真係太進取嗎？ 2021/03/01 全港24間DON DON DONKI 真係太進取嗎？ 商廈 疫情 九龍站 觀塘 中環 交易廣場 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入