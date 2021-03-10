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國家隊獨撑小米 高潮周五上演

名家專欄 2021/03/10

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港股連日急瀉後昨一度急彈，有報道指國家隊入市護盤，消息刺激ATMXJ為首科技股低位顯著反彈，恒指曾倒升逾500點。可惜A股尾市跳水拖累，北水走資未止，恒指全日升幅減半至232點，令國家隊出手維穩之說更

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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