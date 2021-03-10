國家隊獨撑小米 高潮周五上演 名家專欄 2021/03/10 分享： 港股連日急瀉後昨一度急彈，有報道指國家隊入市護盤，消息刺激ATMXJ為首科技股低位顯著反彈，恒指曾倒升逾500點。可惜A股尾市跳水拖累，北水走資未止，恒指全日升幅減半至232點，令國家隊出手維穩之說更 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 舜宇雙引擎：供貨蘋果+車載鏡頭 今日 舜宇雙引擎：供貨蘋果+車載鏡頭 中海油趁低買 限產撑起油價 今日 中海油趁低買 限產撑起油價 最新專欄文章 【小米股價】傳國家隊授命托市 北水主力先掃小米? 2021/03/09 【小米股價】傳國家隊授命托市 北水主力先掃小米? 透視中港美 - 中外資金退潮轉急 港交所見熊蹤 2021/03/09 中外資金退潮轉急 港交所見熊蹤 【港交所股價】港滙見一年低資金退潮 港交所急回未見底? 2021/03/08 【港交所股價】港滙見一年低資金退潮 港交所急回未見底? 透視中港美 - 美債息升北水減 港股動力減宜審慎 2021/03/08 美債息升北水減 港股動力減宜審慎 透視中港美 - 聯儲局無意控債息 科技股恐易跌難升 2021/03/06 聯儲局無意控債息 科技股恐易跌難升 北水流入 小米 恒生指數 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入