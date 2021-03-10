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【港股分析】債息回落科技股全綫彈 港股為何強勢未穩?

名家專欄 13:25 2021/03/10

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美國10年債息昨晩高位回落，刺激美國科技股納指隔夜急彈3.7%。本港科技股今早跟隨全綫反彈，帶動恒指裂口高開逾480點。惟港股升勢再現後繼不勁，恒指早段一度高位急回逾500點倒跌，半日升幅收窄至130點或0.5%。

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欄名 : 透視中港美

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