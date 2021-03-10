【港股分析】債息回落科技股全綫彈 港股為何強勢未穩？ 名家專欄 13:25 2021/03/10 分享： 美國10年債息昨晩高位回落，刺激美國科技股納指隔夜急彈3.7%。本港科技股今早跟隨全綫反彈，帶動恒指裂口高開逾480點。惟港股升勢再現後繼不勁，恒指早段一度高位急回逾500點倒跌，半日升幅收窄至130點或0.5%。 ... 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 國家隊獨撑小米 高潮周五上演 今日 國家隊獨撑小米 高潮周五上演 【小米股價】傳國家隊授命托市 北水主力先掃小米？ 2021/03/09 【小米股價】傳國家隊授命托市 北水主力先掃小米？ 透視中港美 - 中外資金退潮轉急 港交所見熊蹤 2021/03/09 中外資金退潮轉急 港交所見熊蹤 【港交所股價】港滙見一年低資金退潮 港交所急回未見底？ 2021/03/08 【港交所股價】港滙見一年低資金退潮 港交所急回未見底？ 透視中港美 - 美債息升北水減 港股動力減宜審慎 2021/03/08 美債息升北水減 港股動力減宜審慎 止蝕 止賺 拆息 新經濟 港股 強方保證 納斯達克綜合指數 恒生指數 恒生科技指數 人民幣 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入