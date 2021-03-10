世衛難有作為 疫苗護照標準看歐盟 國際 18:52 2021/03/10 分享： 環球多國先後展開大規模新冠疫苗接種計劃，令多個倚賴旅遊業的國家希望盡快解封開關，並以「疫苗護照」作為海外旅客入境的先決條件。怎知世界衛生組織（WHO）再唱反調，指新冠疫苗接種計劃仍未於全球普及，各國現時推行疫苗護照並不公平。 ... 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 英國9成半按揭 首置風險要留神 2021/03/09 英國9成半按揭 首置風險要留神 F-35「失敗了」？美軍急挖另一燒錢坑 2021/03/08 F-35「失敗了」？美軍急挖另一燒錢坑 拜登當選總統 只因幸運女神青睞？ 2021/03/05 拜登當選總統 只因幸運女神青睞？ 共和黨過急解封 恐釀美國第三波疫情 2021/03/04 共和黨過急解封 恐釀美國第三波疫情 富豪稅知易行難 更應迎難而上？ 2021/03/03 富豪稅知易行難 更應迎難而上？ 最新專欄文章 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 2021/02/03 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 2021/02/02 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 東京奧運再重要 打尖接種疫苗也無理 2021/02/01 東京奧運再重要 打尖接種疫苗也無理 疫情 出入境管制 疫苗 世界衞生組織 歐盟 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入