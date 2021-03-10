世衛難有作為 疫苗護照標準看歐盟

環球多國先後展開大規模新冠疫苗接種計劃，令多個倚賴旅遊業的國家希望盡快解封開關，並以「疫苗護照」作為海外旅客入境的先決條件。怎知世界衛生組織（WHO）再唱反調，指新冠疫苗接種計劃仍未於全球普及，各國現時推行疫苗護照並不公平。

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