資金退潮欠新水 港股反彈步難穩 名家專欄 2021/03/11 分享： 美國10年債息周二高位回落，刺激美國科技股納指急彈3.7%。本港科技股昨一度跟隨全綫反彈，帶動恒指裂口高開逾480點。惟港股升勢後繼不勁，恒指高位曾急回逾500點倒跌，全日升幅收窄至134點或0.5% ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 建板水漲船高 覆銅板價上升 今日 建板水漲船高 覆銅板價上升 同程及早買 旅遊業復甦 今日 同程及早買 旅遊業復甦 最新專欄文章 【港股分析】債息回落科技股全綫彈 港股為何強勢未穩？ 2021/03/10 【港股分析】債息回落科技股全綫彈 港股為何強勢未穩？ 透視中港美 - 國家隊獨撑小米 高潮周五上演 2021/03/10 國家隊獨撑小米 高潮周五上演 【小米股價】傳國家隊授命托市 北水主力先掃小米？ 2021/03/09 【小米股價】傳國家隊授命托市 北水主力先掃小米？ 透視中港美 - 中外資金退潮轉急 港交所見熊蹤 2021/03/09 中外資金退潮轉急 港交所見熊蹤 【港交所股價】港滙見一年低資金退潮 港交所急回未見底？ 2021/03/08 【港交所股價】港滙見一年低資金退潮 港交所急回未見底？ 美元 港股 美滙 議息 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入