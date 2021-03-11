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資金退潮欠新水 港股反彈步難穩

名家專欄 2021/03/11

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美國10年債息周二高位回落，刺激美國科技股納指急彈3.7%。本港科技股昨一度跟隨全綫反彈，帶動恒指裂口高開逾480點。惟港股升勢後繼不勁，恒指高位曾急回逾500點倒跌，全日升幅收窄至134點或0.5%

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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