工廈「標準金額」補地價 成增土儲出路 名家專欄 14:00 2021/03/11 分享： 近年政府減少推私人住宅地皮，中小型發展商苦無方法補充土地儲備，但隨着工廈實施「標準金額」補地價，令到收購工廈重建更容易預算，有望加快工廈重建步伐。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 【施政報告2020】活化工廈引入「標準地價」 加快補地價進程 2020/11/25 【施政報告2020】活化工廈引入「標準地價」 加快補地價進程 私樓土地供應危危乎？ 2020/10/06 私樓土地供應危危乎？ 尋找下一個土地供應的「麵粉倉」？ 2020/12/29 尋找下一個土地供應的「麵粉倉」？ 土地供應能否達標 還看補地價磋商進度 2021/01/07 土地供應能否達標 還看補地價磋商進度 最新專欄文章 專家樓論 - 疫下物業投資新常態 今日 疫下物業投資新常態 專家樓論 - 新盤餘貨銷售有玄機 2021/03/10 新盤餘貨銷售有玄機 專家樓論 - 破頂價又重現 樓市是好是壞? 2021/03/09 破頂價又重現 樓市是好是壞? 專家樓論 - 差餉改制 不可不知的風險 2021/03/09 差餉改制 不可不知的風險 專家樓論 - 發展商賣樓步步為營 2021/03/08 發展商賣樓步步為營 市區重建 農地 發展商 商廈 工廈 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入