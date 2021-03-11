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工廈「標準金額」補地價 成增土儲出路

名家專欄 14:00 2021/03/11

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近年政府減少推私人住宅地皮，中小型發展商苦無方法補充土地儲備，但隨着工廈實施「標準金額」補地價，令到收購工廈重建更容易預算，有望加快工廈重建步伐。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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