京冀紓港房屋困局 明日大嶼是方向

中央出手改革香港政制，接近中方消息指，中央是要透過制度改革，解決香港的深層次問題，包括土地房屋。據了解，明日大嶼計劃、大灣區發展，都是解決香港土地房屋困局的方向。

韓正：須社會共識 長遠規劃

消息人士表示

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