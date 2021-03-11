【港股分析】A股調整區前回穩 港股回升動力有望增 名家專欄 13:23 2021/03/11 分享： 美股連日向好，道指隔夜再創新高，對港股支持終顯現。恒指半日大升逾460點或1.6%，關鍵也許並非美債息續見回落，而是美滙回軟紓緩中港市場資金外流憂慮。A股乘勢由關鍵低位急彈，更為港股反彈市暫消除一大拖後腿因素。 ... 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 資金退潮欠新水 港股反彈步難穩 今日 資金退潮欠新水 港股反彈步難穩 【港股分析】債息回落科技股全綫彈 港股為何強勢未穩？ 2021/03/10 【港股分析】債息回落科技股全綫彈 港股為何強勢未穩？ 透視中港美 - 國家隊獨撑小米 高潮周五上演 2021/03/10 國家隊獨撑小米 高潮周五上演 【小米股價】傳國家隊授命托市 北水主力先掃小米？ 2021/03/09 【小米股價】傳國家隊授命托市 北水主力先掃小米？ 透視中港美 - 中外資金退潮轉急 港交所見熊蹤 2021/03/09 中外資金退潮轉急 港交所見熊蹤 外資 股票 美股 港股 A股 基金 ETF 中國人民銀行 上海證券交易所綜合股價指數 美滙指數 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入