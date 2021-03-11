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【港股分析】A股調整區前回穩 港股回升動力有望增

名家專欄 13:23 2021/03/11

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美股連日向好，道指隔夜再創新高，對港股支持終顯現。恒指半日大升逾460點或1.6%，關鍵也許並非美債息續見回落，而是美滙回軟紓緩中港市場資金外流憂慮。A股乘勢由關鍵低位急彈，更為港股反彈市暫消除一大拖後腿因素。

...

欄名 : 透視中港美

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