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送契樓買賣須格外留神

名家專欄 15:00 2021/03/11

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農曆新年過後，二手購買力不斷釋放，帶動整體二手樓買賣急升。市場錄得不少較冷門的買賣個案，例如送契樓也有買家承接。雖然銀行對送契樓的審查相對凶宅單位為寬鬆，但是承接送契樓須格外留神。

...

欄名 : 樓市分析

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