送契樓買賣須格外留神 名家專欄 15:00 2021/03/11 分享： 農曆新年過後，二手購買力不斷釋放，帶動整體二手樓買賣急升。市場錄得不少較冷門的買賣個案，例如送契樓也有買家承接。雖然銀行對送契樓的審查相對凶宅單位為寬鬆，但是承接送契樓須格外留神。 ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 租樓多年 疫市轉軚置業 2021/03/04 租樓多年 疫市轉軚置業 破頂價又重現 樓市是好是壞? 2021/03/09 破頂價又重現 樓市是好是壞? 大額租務頻現 豪宅租金有支持？ 2021/03/10 大額租務頻現 豪宅租金有支持？ 最新專欄文章 大額租務頻現 豪宅租金有支持？ 2021/03/10 大額租務頻現 豪宅租金有支持？ 機構收縮業務 甲廈租務不容樂觀 2021/03/09 機構收縮業務 甲廈租務不容樂觀 大發展商合作新盤的化學作用 2021/03/08 大發展商合作新盤的化學作用 樓市升溫 發展商推盤歎慢板 2021/03/04 樓市升溫 發展商推盤歎慢板 長租客入市意慾增 零售復甦先兆 2021/03/03 長租客入市意慾增 零售復甦先兆 二手市場 放盤 土地註冊處 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入