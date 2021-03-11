歐盟疫苗不足 援手近在咫尺？

目前歐盟有接近4300萬人已接種至少1劑新冠疫苗，接種率為9.64，即每100人有9.64人接種，大幅落後英國及美國的35.02及27.82。歐盟的疫苗接種率不及英美，最大原因是疫苗供應不足，不似英美有自家藥廠能夠成功研發疫苗，加上訂購疫苗的時間太遲。

...