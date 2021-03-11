歐盟疫苗不足 援手近在咫尺？ 國際 18:14 2021/03/11 分享： 目前歐盟有接近4300萬人已接種至少1劑新冠疫苗，接種率為9.64，即每100人有9.64人接種，大幅落後英國及美國的35.02及27.82。歐盟的疫苗接種率不及英美，最大原因是疫苗供應不足，不似英美有自家藥廠能夠成功研發疫苗，加上訂購疫苗的時間太遲。 ... 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 世衛難有作為 疫苗護照標準看歐盟 2021/03/10 世衛難有作為 疫苗護照標準看歐盟 英國9成半按揭 首置風險要留神 2021/03/09 英國9成半按揭 首置風險要留神 F-35「失敗了」？美軍急挖另一燒錢坑 2021/03/08 F-35「失敗了」？美軍急挖另一燒錢坑 英歐唇齒相依 疫苗護照又一例證 2021/03/06 英歐唇齒相依 疫苗護照又一例證 拜登當選總統 只因幸運女神青睞？ 2021/03/05 拜登當選總統 只因幸運女神青睞？ 最新專欄文章 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 2021/02/03 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 2021/02/02 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 東京奧運再重要 打尖接種疫苗也無理 2021/02/01 東京奧運再重要 打尖接種疫苗也無理 疫情 疫苗 新冠肺炎疫情 俄羅斯 歐盟 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入