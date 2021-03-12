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A股築底喘穩 港股短綫牽制減

名家專欄 2021/03/12

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美股連日向好，道指隔夜再創新高，對港股支持終顯現。恒指昨大升478點或近1.7%，關鍵也許並非美債息續見回落，而是美滙回軟紓緩中港市場資金外流憂慮。A股乘勢由關鍵低位急彈，為港股反彈市暫釋除一大障礙。

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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