A股築底喘穩 港股短綫牽制減 名家專欄 2021/03/12 分享： 美股連日向好，道指隔夜再創新高，對港股支持終顯現。恒指昨大升478點或近1.7%，關鍵也許並非美債息續見回落，而是美滙回軟紓緩中港市場資金外流憂慮。A股乘勢由關鍵低位急彈，為港股反彈市暫釋除一大障礙。 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 信達生物收集 增長幅度強勁 今日 信達生物收集 增長幅度強勁 阜博轉型成功 現價考慮追入 今日 阜博轉型成功 現價考慮追入 最新專欄文章 【港股分析】A股調整區前回穩 港股回升動力有望增 2021/03/11 【港股分析】A股調整區前回穩 港股回升動力有望增 透視中港美 - 資金退潮欠新水 港股反彈步難穩 2021/03/11 資金退潮欠新水 港股反彈步難穩 【港股分析】債息回落科技股全綫彈 港股為何強勢未穩？ 2021/03/10 【港股分析】債息回落科技股全綫彈 港股為何強勢未穩？ 透視中港美 - 國家隊獨撑小米 高潮周五上演 2021/03/10 國家隊獨撑小米 高潮周五上演 【小米股價】傳國家隊授命托市 北水主力先掃小米？ 2021/03/09 【小米股價】傳國家隊授命托市 北水主力先掃小米？ 美國 美滙指數 貨幣政策 議息 國債 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入