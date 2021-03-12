【阿里巴巴股價】阿里巴巴反壟斷罰款傳破紀錄 股價為何仍向好?

港股今早未能跟上美股外圍隔夜升市，恒指中午微跌73點或近0.3%，科技股昨顯著反彈後，今早亦呈個別發展。以ATMXJ為首龍頭科技股，除小米（01810）受公司公布百億回購計劃刺激大升逾8%外，以阿里巴巴（09988）半日升近2%表現最佳。

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