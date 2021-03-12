【阿里巴巴股價】阿里巴巴反壟斷罰款傳統破紀錄 股價為何仍向好? 名家專欄 13:22 2021/03/12 分享： 港股今早未能跟上美股外圍隔夜升市，恒指中午微跌73點或近0.3%，科技股昨顯著反彈後，今早亦呈個別發展。以ATMXJ為首龍頭科技股，除小米（01810）受公司公布百億回購計劃刺激大升逾8%外，以阿里巴巴（09988）半日升近2%表現最佳。 ... 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - A股築底喘穩 港股短綫牽制減 今日 A股築底喘穩 港股短綫牽制減 【港股分析】A股調整區前回穩 港股回升動力有望增 2021/03/11 【港股分析】A股調整區前回穩 港股回升動力有望增 透視中港美 - 資金退潮欠新水 港股反彈步難穩 2021/03/11 資金退潮欠新水 港股反彈步難穩 【港股分析】債息回落科技股全綫彈 港股為何強勢未穩？ 2021/03/10 【港股分析】債息回落科技股全綫彈 港股為何強勢未穩？ 透視中港美 - 國家隊獨撑小米 高潮周五上演 2021/03/10 國家隊獨撑小米 高潮周五上演 恒生指數 分拆 壟斷 港股 馬雲 反壟斷 阿里巴巴－SW（09988） 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入