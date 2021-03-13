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印花稅豁免恒常化 英國經濟靈丹妙藥

國際 07:25 2021/03/13

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英國政府放寬港人移民資格，英國國民（海外）護照（BNO）持有人可申請俗稱5+1簽證的BNO居留簽證，舉家移民英國，直接導致港人蜂擁買英國樓，相關盛況英媒亦有不少報道。對有意買英國物業的來講，英國財相辛偉誠（Rishi Sunak）的新一份財政預算案，無疑令人欣喜。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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