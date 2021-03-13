印花稅豁免恒常化 英國經濟靈丹妙藥 國際 07:25 2021/03/13 分享： 英國政府放寬港人移民資格，英國國民（海外）護照（BNO）持有人可申請俗稱5+1簽證的BNO居留簽證，舉家移民英國，直接導致港人蜂擁買英國樓，相關盛況英媒亦有不少報道。對有意買英國物業的來講，英國財相辛偉誠（Rishi Sunak）的新一份財政預算案，無疑令人欣喜。 ... 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 2021/02/03 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 2021/02/02 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 東京奧運再重要 打尖接種疫苗也無理 2021/02/01 東京奧運再重要 打尖接種疫苗也無理 海外物業 移民 經濟 財政預算案 英國 印花稅 BNO 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入