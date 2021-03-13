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「明碼實價」補地價將加快工廈重建？

名家專欄 09:00 2021/03/13

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政府早前公布工廈補地價的「標準金額」制度，為工廈業主提供「明碼實價」補地價金額，再加上兩年內補價金額不變，相信有助促進市場上「工轉商」個案，但對於變數更大的「工轉住」個案幫助有限。

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欄名 : 樓市分析

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