「明碼實價」補地價將加快工廈重建？ 名家專欄 09:00 2021/03/13 分享： 政府早前公布工廈補地價的「標準金額」制度，為工廈業主提供「明碼實價」補地價金額，再加上兩年內補價金額不變，相信有助促進市場上「工轉商」個案，但對於變數更大的「工轉住」個案幫助有限。 ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 發展商「餓地」多時 轉投農地補地價 2021/01/29 發展商「餓地」多時 轉投農地補地價 公私房屋比例逆轉 促使發展商加快補地價 2021/03/03 公私房屋比例逆轉 促使發展商加快補地價 土地供應能否達標 還看補地價磋商進度 2021/01/07 土地供應能否達標 還看補地價磋商進度 最新專欄文章 送契樓買賣須格外留神 2021/03/11 送契樓買賣須格外留神 大額租務頻現 豪宅租金有支持？ 2021/03/10 大額租務頻現 豪宅租金有支持？ 機構收縮業務 甲廈租務不容樂觀 2021/03/09 機構收縮業務 甲廈租務不容樂觀 大發展商合作新盤的化學作用 2021/03/08 大發展商合作新盤的化學作用 樓市升溫 發展商推盤歎慢板 2021/03/04 樓市升溫 發展商推盤歎慢板 商廈 工廈 工廈活化 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入