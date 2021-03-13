阿里傳罰款破紀錄 未必壞消息

10年美債息昨亞洲午後回升，港股尾段跌幅急擴大至逾600點。科技股連日反彈後昨個別發展，以ATMXJ為首龍頭科技股，除小米（01810）受百億回購計劃刺激逆市大升4%外，以阿里巴巴（09988）收跌不

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