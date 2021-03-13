阿里傳罰款破紀錄 未必壞消息 名家專欄 2021/03/13 分享： 10年美債息昨亞洲午後回升，港股尾段跌幅急擴大至逾600點。科技股連日反彈後昨個別發展，以ATMXJ為首龍頭科技股，除小米（01810）受百億回購計劃刺激逆市大升4%外，以阿里巴巴（09988）收跌不 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 新城悅吸納 業績勝預期 今日 新城悅吸納 業績勝預期 騰訊目標千元 多間大行唱好 今日 騰訊目標千元 多間大行唱好 最新專欄文章 【阿里巴巴股價】阿里巴巴反壟斷罰款傳破紀錄 股價為何仍向好? 2021/03/12 【阿里巴巴股價】阿里巴巴反壟斷罰款傳破紀錄 股價為何仍向好? 透視中港美 - A股築底喘穩 港股短綫牽制減 2021/03/12 A股築底喘穩 港股短綫牽制減 【港股分析】A股調整區前回穩 港股回升動力有望增 2021/03/11 【港股分析】A股調整區前回穩 港股回升動力有望增 透視中港美 - 資金退潮欠新水 港股反彈步難穩 2021/03/11 資金退潮欠新水 港股反彈步難穩 【港股分析】債息回落科技股全綫彈 港股為何強勢未穩？ 2021/03/10 【港股分析】債息回落科技股全綫彈 港股為何強勢未穩？ 第二上市 港股通 同股不同權 分拆 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入