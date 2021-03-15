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港政改大手術 3細節還可變動？

名家專欄 2021/03/15

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港澳辦常務副主任張曉明等多名京官，今天起一連多天在港搞座談會，就修改香港選舉制度聽取各界意見。這場涉及香港政治體制巨變的大手術，哪些細節空間還可變動？

立會90席分配 政圈兩種說法

其實，全國人大會議日前

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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