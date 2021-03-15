港政改大手術 3細節還可變動？ 名家專欄 2021/03/15 分享： 港澳辦常務副主任張曉明等多名京官，今天起一連多天在港搞座談會，就修改香港選舉制度聽取各界意見。這場涉及香港政治體制巨變的大手術，哪些細節空間還可變動？ 立會90席分配 政圈兩種說法 其實，全國人大會議日前 ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 林鄭提特首「4＋1」條件 中央有何新要求 2021/03/12 林鄭提特首「4＋1」條件 中央有何新要求 有政戲 - 京冀紓港房屋困局 明日大嶼是方向 2021/03/11 京冀紓港房屋困局 明日大嶼是方向 有政戲 - 消息：恢復通關三部曲 關鍵打疫苗 2021/03/10 消息：恢復通關三部曲 關鍵打疫苗 有政戲 - 選委會提早9月改選 特首提前跑馬仔？ 2021/03/09 選委會提早9月改選 特首提前跑馬仔？ 有政戲 - 政改大手術 建制料穩佔選委立會3/4 2021/03/08 政改大手術 建制料穩佔選委立會3/4 政治 香港 立法會 基本法 立法會選舉 人大常委 譚耀宗 會計 社會福利 張曉明 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入