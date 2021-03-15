歐盟無視中俄疫苗 下一枚政治地雷？

▲ 歐盟疫苗護照 下一枚政治地雷？

中國月初推出全球首款新冠疫苗護照，世衛組織有所保留，但這無阻歐盟準備本周公佈疫苗護照計劃。疫苗護照好處與弱點都不少，惟歐盟疫苗護照可能更受爭議，因其或不承認部分成員國正在接種的中國與俄羅斯疫苗，弄不好隨時成為繼年初疫苗分配風波後，歐盟另一枚政治地雷。

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