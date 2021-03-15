歐盟無視中俄疫苗 下一枚政治地雷？ 國際 16:06 2021/03/15 分享： ▲ 歐盟疫苗護照 下一枚政治地雷？ 中國月初推出全球首款新冠疫苗護照，世衛組織有所保留，但這無阻歐盟準備本周公佈疫苗護照計劃。疫苗護照好處與弱點都不少，惟歐盟疫苗護照可能更受爭議，因其或不承認部分成員國正在接種的中國與俄羅斯疫苗，弄不好隨時成為繼年初疫苗分配風波後，歐盟另一枚政治地雷。 ... 撰文 : 連兆鋒 欄名 : 國金札記 相關文章 歐盟疫苗不足 援手近在咫尺？ 2021/03/11 歐盟疫苗不足 援手近在咫尺？ 世衛難有作為 疫苗護照標準看歐盟 2021/03/10 世衛難有作為 疫苗護照標準看歐盟 英歐唇齒相依 疫苗護照又一例證 2021/03/06 英歐唇齒相依 疫苗護照又一例證 沒有「疫苗護照」 淪為二等公民？ 2021/02/25 沒有「疫苗護照」 淪為二等公民？ 有了「疫苗護照」 就可安心出行？ 2021/02/18 有了「疫苗護照」 就可安心出行？ 最新專欄文章 印花稅豁免恒常化 英國經濟靈丹妙藥 2021/03/14 印花稅豁免恒常化 英國經濟靈丹妙藥 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 2021/02/03 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 2021/02/02 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 地緣政治 外交 疫情 歐盟 中國 俄羅斯 新冠肺炎疫情 疫苗 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入