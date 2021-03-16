7月4日再相聚 只怕拜登太樂觀 國際 07:25 2021/03/16 分享： 美國總統拜登（Joe Biden）上周首次以總統身份於晚上黃金時段發表電視講話，公布5月1日將開放新冠疫苗接種預約予所有美國成年人，並且提出於7月4日的美國獨立日假期，美國人再次與親友開懷聚會的宏願。 ... 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 歐盟無視中俄疫苗 下一枚政治地雷？ 2021/03/15 歐盟無視中俄疫苗 下一枚政治地雷？ 印花稅豁免恒常化 英國經濟靈丹妙藥 2021/03/14 印花稅豁免恒常化 英國經濟靈丹妙藥 歐盟疫苗不足 援手近在咫尺？ 2021/03/11 歐盟疫苗不足 援手近在咫尺？ 世衛難有作為 疫苗護照標準看歐盟 2021/03/10 世衛難有作為 疫苗護照標準看歐盟 英國9成半按揭 首置風險要留神 2021/03/09 英國9成半按揭 首置風險要留神 最新專欄文章 歐盟無視中俄疫苗 下一枚政治地雷？ 2021/03/15 歐盟無視中俄疫苗 下一枚政治地雷？ 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 2021/02/03 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 2021/02/02 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 疫情 新冠肺炎疫情 出入境管制 限聚令 拜登 美國 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入