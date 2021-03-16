7月4日再相聚 只怕拜登太樂觀

美國總統拜登（Joe Biden）上周首次以總統身份於晚上黃金時段發表電視講話，公布5月1日將開放新冠疫苗接種預約予所有美國成年人，並且提出於7月4日的美國獨立日假期，美國人再次與親友開懷聚會的宏願。

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