  • 22°C
香港時間 : 2021316日 (週二) 02:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

環球股票吸資 港股為何彈不起?

名家專欄 2021/03/16

分享：

美債息反覆趨升，繼續制約港股反彈市。大行資金流向顯示，環球股票基金吸資近期一直未停，中港以至亞洲主要股市近日卻普遍欲升無力，表現持續落後美股外圍，驟看可能有點難以理解。

嘗試回答這問題，大概可以從3個層

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

相關文章

建築需求增 鋼材股吸納
今日
建築需求增 鋼材股吸納

最新專欄文章

【資金流向】科技股大走資 港股「極端風險」要留神
2021/03/15
【資金流向】科技股大走資 港股「極端風險」要留神
透視中港美 - 百度不是另一隻快手
2021/03/15
百度不是另一隻快手
透視中港美 - 阿里傳罰款破紀錄 未必壞消息
2021/03/13
阿里傳罰款破紀錄 未必壞消息
【阿里巴巴股價】阿里巴巴反壟斷罰款傳破紀錄 股價為何仍向好?
2021/03/12
【阿里巴巴股價】阿里巴巴反壟斷罰款傳破紀錄 股價為何仍向好?
透視中港美 - A股築底喘穩 港股短綫牽制減
2021/03/12
A股築底喘穩 港股短綫牽制減
美股 減息 美滙 新經濟 通脹 亞洲

上一篇文章

雅居樂超值 預計10厘息PE3.5倍

下一篇文章

談政治‧來炒股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版