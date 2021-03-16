環球股票吸資 港股為何彈不起? 名家專欄 2021/03/16 分享： 美債息反覆趨升，繼續制約港股反彈市。大行資金流向顯示，環球股票基金吸資近期一直未停，中港以至亞洲主要股市近日卻普遍欲升無力，表現持續落後美股外圍，驟看可能有點難以理解。 嘗試回答這問題，大概可以從3個層 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 建築需求增 鋼材股吸納 今日 建築需求增 鋼材股吸納 最新專欄文章 【資金流向】科技股大走資 港股「極端風險」要留神 2021/03/15 【資金流向】科技股大走資 港股「極端風險」要留神 透視中港美 - 百度不是另一隻快手 2021/03/15 百度不是另一隻快手 透視中港美 - 阿里傳罰款破紀錄 未必壞消息 2021/03/13 阿里傳罰款破紀錄 未必壞消息 【阿里巴巴股價】阿里巴巴反壟斷罰款傳破紀錄 股價為何仍向好? 2021/03/12 【阿里巴巴股價】阿里巴巴反壟斷罰款傳破紀錄 股價為何仍向好? 透視中港美 - A股築底喘穩 港股短綫牽制減 2021/03/12 A股築底喘穩 港股短綫牽制減 美股 減息 美滙 新經濟 通脹 亞洲 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入