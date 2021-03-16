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憧憬疫苗接種 樓市復甦可期

名家專欄 14:00 2021/03/16

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政府昨公布加大接種疫苗群組，市場憧憬復甦步伐加快，有望為一、二手樓市注入正面元素，相信短期內樓市能保持旺勢，當中細價屋苑上升動力相對明顯。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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