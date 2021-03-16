憧憬疫苗接種 樓市復甦可期 名家專欄 14:00 2021/03/16 分享： 政府昨公布加大接種疫苗群組，市場憧憬復甦步伐加快，有望為一、二手樓市注入正面元素，相信短期內樓市能保持旺勢，當中細價屋苑上升動力相對明顯。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 租樓多年 疫市轉軚置業 2021/03/04 租樓多年 疫市轉軚置業 破頂價又重現 樓市是好是壞? 2021/03/09 破頂價又重現 樓市是好是壞? 二手樓升勢未完? 2021/03/12 二手樓升勢未完? 疫情醞釀爆第五波 樓市怎麼走 2021/03/13 疫情醞釀爆第五波 樓市怎麼走 最新專欄文章 專家樓論 - 成分屋苑創新高 樓價要突破 今日 成分屋苑創新高 樓價要突破 專家樓論 - 大手筆 解決房屋問題 2021/03/15 大手筆 解決房屋問題 專家樓論 - 疫情醞釀爆第五波 樓市怎麼走 2021/03/13 疫情醞釀爆第五波 樓市怎麼走 專家樓論 - 二手樓升勢未完? 2021/03/12 二手樓升勢未完? 專家樓論 - 生不如死 2021/03/12 生不如死 二手市場 豪宅 工廈 商舖 物業種類 BioNTech 沙田第一城 淘大花園 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入