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偶爾高息 托價能力有限！

名家專欄 02:30 2021/03/16

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環球股市本周開局呈觀望狀態，等待美國聯儲局議息及會後的微言大義。上周的資金流向趨勢仍是轉去傳統經濟股，不過新興科技股的回吐有所放緩，這不僅美股如此，環球股市普遍有換碼的趨向。債息續向上，反映出部分資金

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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