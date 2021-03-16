偶爾高息 托價能力有限！ 名家專欄 02:30 2021/03/16 分享： 環球股市本周開局呈觀望狀態，等待美國聯儲局議息及會後的微言大義。上周的資金流向趨勢仍是轉去傳統經濟股，不過新興科技股的回吐有所放緩，這不僅美股如此，環球股市普遍有換碼的趨向。債息續向上，反映出部分資金 ... 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 待通關回揚的超值股！ 2021/03/12 待通關回揚的超值股！ 投資坐標 - 績優股屢創新高不是夢！ 2021/03/10 績優股屢創新高不是夢！ 投資坐標 - 資金續轉向傳統高息股！ 2021/03/09 資金續轉向傳統高息股！ 投資坐標 - 化工周期股重返強勢 2021/03/05 化工周期股重返強勢 投資坐標 - 又一優質高息超值股！ 2021/03/03 又一優質高息超值股！ 人大政協 A股 鴻興印刷（00450） 利民實業（00229） 利基控股（00240） 東岳集團（00189） 鷹美(國際)（02368） 中國海洋石油（00883） 騰訊控股（00700） 疫情 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入