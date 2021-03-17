歐洲停用牛津疫苗 自己嚇自己？

近期有英國藥廠阿斯利康（Astrazeneca）及牛津大學新冠疫苗的接種者，接種後出現血栓問題，甚至有死亡個案。事件觸發連鎖效應，歐洲國家集體停止接種牛津疫苗，引起公眾疑問，到底牛津疫苗是否真的安全？

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