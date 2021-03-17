歐洲停用牛津疫苗 自己嚇自己？ 國際 07:25 2021/03/17 分享： 近期有英國藥廠阿斯利康（Astrazeneca）及牛津大學新冠疫苗的接種者，接種後出現血栓問題，甚至有死亡個案。事件觸發連鎖效應，歐洲國家集體停止接種牛津疫苗，引起公眾疑問，到底牛津疫苗是否真的安全？ ... 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 7月4日再相聚 只怕拜登太樂觀 2021/03/16 7月4日再相聚 只怕拜登太樂觀 歐盟無視中俄疫苗 下一枚政治地雷？ 2021/03/15 歐盟無視中俄疫苗 下一枚政治地雷？ 印花稅豁免恒常化 英國經濟靈丹妙藥 2021/03/14 印花稅豁免恒常化 英國經濟靈丹妙藥 歐盟疫苗不足 援手近在咫尺？ 2021/03/11 歐盟疫苗不足 援手近在咫尺？ 種族歧視只影響黑人？ 別太天真了！ 2021/03/12 種族歧視只影響黑人？ 別太天真了！ 最新專欄文章 7月4日再相聚 只怕拜登太樂觀 2021/03/16 7月4日再相聚 只怕拜登太樂觀 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 2021/02/03 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 2021/02/02 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 疫情 傳染病 副作用 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 歐洲 英國 疫苗 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入