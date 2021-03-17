小米脫險急彈 再上阻力漸增 名家專欄 2021/03/17 分享： 小米（01810）暫時擺脫美國制裁困擾，股價連續兩日展開報復式反彈。小米昨再在大成交配合下勁升最多近9%，收市仍大升8%，連續第2日成表現最佳藍籌。 小米昨成交達97億元，僅次騰訊為第二大成交港股，價量 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 聯塑增長點：老舊區改造 今日 聯塑增長點：老舊區改造 世茂服務可買 摩通指是黑馬 今日 世茂服務可買 摩通指是黑馬 最新專欄文章 【小米股價】小米連日報復式反彈 短綫升勢不宜過份樂觀 2021/03/16 【小米股價】小米連日報復式反彈 短綫升勢不宜過份樂觀 透視中港美 - 環球股票吸資 港股為何彈不起? 2021/03/16 環球股票吸資 港股為何彈不起? 【資金流向】科技股大走資 港股「極端風險」要留神 2021/03/15 【資金流向】科技股大走資 港股「極端風險」要留神 透視中港美 - 百度不是另一隻快手 2021/03/15 百度不是另一隻快手 透視中港美 - 阿里傳罰款破紀錄 未必壞消息 2021/03/13 阿里傳罰款破紀錄 未必壞消息 美國 港股 騰訊 小米 回購 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入