小米脫險急彈 再上阻力漸增

小米（01810）暫時擺脫美國制裁困擾，股價連續兩日展開報復式反彈。小米昨再在大成交配合下勁升最多近9%，收市仍大升8%，連續第2日成表現最佳藍籌。

小米昨成交達97億元，僅次騰訊為第二大成交港股，價量

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