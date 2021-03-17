拆解樓價打破慣例 與失業率同步上升原因 名家專欄 14:00 2021/03/17 分享： 春節過後，樓市明顯升溫，破頂潮逐步蔓延至未補價居屋及二、三線屋苑，雖然失業率再創17年新高，但仍難阻樓市短期升勢。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 自置居所比率 重回安全綫？ 2021/03/08 自置居所比率 重回安全綫？ 實客充足 樓市提早免疫 2021/02/26 實客充足 樓市提早免疫 20.7年不吃不喝才能置業 緣何仍要趕上車 2021/02/24 20.7年不吃不喝才能置業 緣何仍要趕上車 最新專欄文章 專家樓論 - 住宅租金能否企穩 還看暑假旺季 今日 住宅租金能否企穩 還看暑假旺季 專家樓論 - 憧憬疫苗接種 樓市復甦可期 2021/03/16 憧憬疫苗接種 樓市復甦可期 專家樓論 - 成分屋苑創新高 樓價要突破 2021/03/16 成分屋苑創新高 樓價要突破 專家樓論 - 大手筆 解決房屋問題 2021/03/15 大手筆 解決房屋問題 專家樓論 - 疫情醞釀爆第五波 樓市怎麼走 2021/03/13 疫情醞釀爆第五波 樓市怎麼走 香港物業 一手市場 二手市場 居屋 失業率 樓價 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入