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拆解樓價打破慣例 與失業率同步上升原因

名家專欄 14:00 2021/03/17

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春節過後，樓市明顯升溫，破頂潮逐步蔓延至未補價居屋及二、三線屋苑，雖然失業率再創17年新高，但仍難阻樓市短期升勢。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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