周期性愛股重拾升勢 名家專欄 02:30 2021/03/17 分享： 美國聯儲局周三開始為期兩天的議息會議，將於香港時間周五凌晨後宣布結果，一般相信，聯儲局不會有新動作，但會後如何演釋未來政策的走向，成為了投資者當前的關注焦點，對股市究竟是好是壞，分析員們莫衷一是，有認 ... 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 偶爾高息 托價能力有限！ 2021/03/16 偶爾高息 托價能力有限！ 投資坐標 - 待通關回揚的超值股！ 2021/03/12 待通關回揚的超值股！ 投資坐標 - 績優股屢創新高不是夢！ 2021/03/10 績優股屢創新高不是夢！ 投資坐標 - 資金續轉向傳統高息股！ 2021/03/09 資金續轉向傳統高息股！ 投資坐標 - 化工周期股重返強勢 2021/03/05 化工周期股重返強勢 招商局商業房託（01503） 東岳集團（00189） 鷹美(國際)（02368） 香港交易所（00388） 小米集團－W（01810） 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） 貨幣政策 港股 美股 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入