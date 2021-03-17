美國聯儲局周三開始為期兩天的議息會議，將於香港時間周五凌晨後宣布結果，一般相信，聯儲局不會有新動作，但會後如何演釋未來政策的走向，成為了投資者當前的關注焦點，對股市究竟是好是壞，分析員們莫衷一是，有認

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