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投資商場劏舖學問多

名家專欄 12:54 2021/03/17

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近年商場舖位屢錄蝕讓個案，而最近投資市場略好轉，天水圍一個商場錄得10個細舖易手個案。過往散業權商場舖屢錄大幅蝕讓，是否代表商場舖真的「九死一生」?  

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欄名 : 樓市分析

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