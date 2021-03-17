投資商場劏舖學問多 名家專欄 12:54 2021/03/17 分享： 近年商場舖位屢錄蝕讓個案，而最近投資市場略好轉，天水圍一個商場錄得10個細舖易手個案。過往散業權商場舖屢錄大幅蝕讓，是否代表商場舖真的「九死一生」? ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 疫情衝擊零售 舖市絶處逢生 2021/03/04 疫情衝擊零售 舖市絶處逢生 舖位市道有望牛年率先翻身？ 2021/02/19 舖位市道有望牛年率先翻身？ 舖市升溫又關波叔事？ 2021/02/03 舖市升溫又關波叔事？ 最新專欄文章 換樓客出動樓市更有力？ 2021/03/16 換樓客出動樓市更有力？ UA戲院結業 考驗商場業主 2021/03/15 UA戲院結業 考驗商場業主 「明碼實價」補地價將加快工廈重建？ 2021/03/13 「明碼實價」補地價將加快工廈重建？ 送契樓買賣須格外留神 2021/03/11 送契樓買賣須格外留神 大額租務頻現 豪宅租金有支持？ 2021/03/10 大額租務頻現 豪宅租金有支持？ 商舖 商場 北角 旺角 天水圍 先達廣場 Sin Tat Plaza 首都廣場 The Capital 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入