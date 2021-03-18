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鐵路+物業模式  港鐵成供應大地主

名家專欄 09:00 2021/03/18

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生活之中的「衣、食、住、行」四大元素，港鐵就影響其中兩項。未來幾年政府面臨財政赤字，相信難避開「鐵路+物業」模式發展鐵路基建，港鐵在土地儲備上相信會繼續扮演重要角色。

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欄名 : 樓市分析

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