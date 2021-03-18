鐵路+物業模式 港鐵成供應大地主 名家專欄 09:00 2021/03/18 分享： 生活之中的「衣、食、住、行」四大元素，港鐵就影響其中兩項。未來幾年政府面臨財政赤字，相信難避開「鐵路+物業」模式發展鐵路基建，港鐵在土地儲備上相信會繼續扮演重要角色。 ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 私宅地供應不達標 釋出樓價上升信號 2020/12/29 私宅地供應不達標 釋出樓價上升信號 尋找下一個土地供應的「麵粉倉」？ 2020/12/29 尋找下一個土地供應的「麵粉倉」？ 土地供應能否達標 還看補地價磋商進度 2021/01/07 土地供應能否達標 還看補地價磋商進度 私樓供應 已經見頂 2021/02/25 私樓供應 已經見頂 最新專欄文章 投資商場劏舖學問多 2021/03/17 投資商場劏舖學問多 換樓客出動樓市更有力？ 2021/03/16 換樓客出動樓市更有力？ UA戲院結業 考驗商場業主 2021/03/15 UA戲院結業 考驗商場業主 「明碼實價」補地價將加快工廈重建？ 2021/03/13 「明碼實價」補地價將加快工廈重建？ 送契樓買賣須格外留神 2021/03/11 送契樓買賣須格外留神 土地供應 樓價 地產 屯門 東涌 港鐵 屯門南延綫 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入