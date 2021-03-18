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資金不炒市 青睞佳績股

名家專欄 2021/03/18

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港股成交連日縮減，昨日只有1,487億元，創2月11日半日市以來低水平，即市波幅亦較上周收窄。恒指昨日主要於29000關爭持，最終升6點，收報29034點，短期料於28326點至29550點間波動。美

...

撰文 : 鄭耀宗
陳煒傑
羅文業

欄名 : 透視中港美

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