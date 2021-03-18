資金不炒市 青睞佳績股 名家專欄 2021/03/18 分享： 港股成交連日縮減，昨日只有1,487億元，創2月11日半日市以來低水平，即市波幅亦較上周收窄。恒指昨日主要於29000關爭持，最終升6點，收報29034點，短期料於28326點至29550點間波動。美 ... 撰文 : 鄭耀宗 陳煒傑 羅文業 欄名 : 透視中港美 相關文章 騰訊趁低吸納 視頻號潛力大 今日 騰訊趁低吸納 視頻號潛力大 最新專欄文章 透視中港美 - 小米脫險急彈 再上阻力漸增 2021/03/17 小米脫險急彈 再上阻力漸增 【小米股價】小米連日報復式反彈 短綫升勢不宜過份樂觀 2021/03/16 【小米股價】小米連日報復式反彈 短綫升勢不宜過份樂觀 透視中港美 - 環球股票吸資 港股為何彈不起? 2021/03/16 環球股票吸資 港股為何彈不起? 【資金流向】科技股大走資 港股「極端風險」要留神 2021/03/15 【資金流向】科技股大走資 港股「極端風險」要留神 透視中港美 - 百度不是另一隻快手 2021/03/15 百度不是另一隻快手 啤酒 汽車股 恒生指數 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入