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企業大搬細 貴搬平  商廈短期無運行？

名家專欄 07:00 2021/03/18

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寫字樓需求與商業活動息息相關，環球疫情尚未完全解決，商務往來難以回復正常，加上在家工作興起，短期內寫字樓需求難有反彈，租金調整未完。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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