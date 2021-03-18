企業大搬細 貴搬平 商廈短期無運行？ 名家專欄 07:00 2021/03/18 分享： 寫字樓需求與商業活動息息相關，環球疫情尚未完全解決，商務往來難以回復正常，加上在家工作興起，短期內寫字樓需求難有反彈，租金調整未完。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 10大指標商廈僅錄2宗買賣 金鐘美國銀行中心一單位5060萬沽 2021/02/19 10大指標商廈僅錄2宗買賣 金鐘美國銀行中心一單位5060萬沽 仲量聯行: 甲廈需求弱 頂租樓面增至177萬呎 創新高 2021/03/17 仲量聯行: 甲廈需求弱 頂租樓面增至177萬呎 創新高 最新專欄文章 專家樓論 - 十大豪宅成交 中國概念完勝 今日 十大豪宅成交 中國概念完勝 專家樓論 - 拆解樓價打破慣例 與失業率同步上升原因 2021/03/17 拆解樓價打破慣例 與失業率同步上升原因 專家樓論 - 住宅租金能否企穩 還看暑假旺季 2021/03/17 住宅租金能否企穩 還看暑假旺季 專家樓論 - 憧憬疫苗接種 樓市復甦可期 2021/03/16 憧憬疫苗接種 樓市復甦可期 專家樓論 - 成分屋苑創新高 樓價要突破 2021/03/16 成分屋苑創新高 樓價要突破 商廈 疫情 在家工作 中環 世邦魏理仕 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入