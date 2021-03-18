改革選舉3大重要細節 京已定案 議席分配入閘審委會 人大常委月內拍板 名家專欄 2021/03/18 分享： 中央改革香港選舉制度的大手術，京官結束3天在港的座談會，綜合各方消息，中央在3個重要細節，包括立法會90席如何分配、入閘提名門檻、候選人資格審查委員會制度等，方向已定。 消息指全國人大常委會將於本月內開 ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 立會選委會議席佔最多 張曉明：待人大常委研究 今日 立會選委會議席佔最多 張曉明：待人大常委研究 最新專欄文章 有政戲 - 京完善港選舉 也劍指商界利益 2021/03/17 京完善港選舉 也劍指商界利益 有政戲 - 林鄭落區撑政改 財爺座談後有「感悟」 2021/03/16 林鄭落區撑政改 財爺座談後有「感悟」 有政戲 - 港政改大手術 3細節還可變動？ 2021/03/15 港政改大手術 3細節還可變動？ 有政戲 - 林鄭提特首「4＋1」條件 中央有何新要求 2021/03/12 林鄭提特首「4＋1」條件 中央有何新要求 有政戲 - 京冀紓港房屋困局 明日大嶼是方向 2021/03/11 京冀紓港房屋困局 明日大嶼是方向 傅流螢 選舉 選舉管理委員會 香港 立法會 人大常委 特首選舉 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入