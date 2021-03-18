中央改革香港選舉制度的大手術，京官結束3天在港的座談會，綜合各方消息，中央在3個重要細節，包括立法會90席如何分配、入閘提名門檻、候選人資格審查委員會制度等，方向已定。

消息指全國人大常委會將於本月內開

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