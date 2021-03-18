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【股滙齊升】鮑威爾重申不加息不收水 成功擊退「縮減恐慌」?

名家專欄 13:34 2021/03/18

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美國聯儲局議息會議一如市場預期維持利率不變，並維持近零息將持續至2023年底的預期。主席鮑威爾會後記者會重申通脹短暫上升不足為患，近零息及量寬買債規模未來一段時間持續，言論拖低美債息及美滙同步回落，亞洲股滙今早近全綫升。

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欄名 : 透視中港美

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