【股滙齊升】鮑威爾重申不加息不收水 成功擊退「縮減恐慌」? 名家專欄 13:34 2021/03/18 分享： 美國聯儲局議息會議一如市場預期維持利率不變，並維持近零息將持續至2023年底的預期。主席鮑威爾會後記者會重申通脹短暫上升不足為患，近零息及量寬買債規模未來一段時間持續，言論拖低美債息及美滙同步回落，亞洲股滙今早近全綫升。 ... 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 資金不炒市 青睞佳績股 今日 資金不炒市 青睞佳績股 透視中港美 - 小米脫險急彈 再上阻力漸增 2021/03/17 小米脫險急彈 再上阻力漸增 【小米股價】小米連日報復式反彈 短綫升勢不宜過份樂觀 2021/03/16 【小米股價】小米連日報復式反彈 短綫升勢不宜過份樂觀 透視中港美 - 環球股票吸資 港股為何彈不起? 2021/03/16 環球股票吸資 港股為何彈不起? 【資金流向】科技股大走資 港股「極端風險」要留神 2021/03/15 【資金流向】科技股大走資 港股「極端風險」要留神 貨幣政策 A股 美股 港股 加息 鮑威爾 市盈率 恒生指數 通脹 失業率 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入