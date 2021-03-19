默認種族歧視？ 「白色脆弱」助鞏固優勢地位

英國哈里王子（Prince Harry）和太太梅根（Meghan Markle）早前接受美國名嘴奧花雲費訪問，透露曾有英國王室成員質疑他們兒子阿奇（Archie）的膚色，涉嫌種族歧視。這個極具爭議性的社會話題再度成為熱話，甚至令人反思，為什麼白人存在這種思想？

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