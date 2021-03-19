默認種族歧視？ 「白色脆弱」助鞏固優勢地位 國際 07:25 2021/03/19 分享： 英國哈里王子（Prince Harry）和太太梅根（Meghan Markle）早前接受美國名嘴奧花雲費訪問，透露曾有英國王室成員質疑他們兒子阿奇（Archie）的膚色，涉嫌種族歧視。這個極具爭議性的社會話題再度成為熱話，甚至令人反思，為什麼白人存在這種思想？ ... 撰文 : 郭麗明 欄名 : 國金好書 相關文章 英國王室委託外界律師行 查梅根欺凌 2021/03/16 英國王室委託外界律師行 查梅根欺凌 哈利梅根名利雙收 加州大宅升值近3倍 2021/03/16 哈利梅根名利雙收 加州大宅升值近3倍 家姐睇死梅根哈里離婚收場 但已10年無見她 2021/03/16 家姐睇死梅根哈里離婚收場 但已10年無見她 特朗普歡迎梅根2024選總統 「咁我贏面大啲」 2021/03/17 特朗普歡迎梅根2024選總統 「咁我贏面大啲」 談梅根被歧視 米歇爾望英國王室汲取教訓 2021/03/17 談梅根被歧視 米歇爾望英國王室汲取教訓 最新專欄文章 種族歧視只影響黑人？ 別太天真了！ 2021/03/12 種族歧視只影響黑人？ 別太天真了！ 拜登當選總統 只因幸運女神青睞？ 2021/03/05 拜登當選總統 只因幸運女神青睞？ 印度升格挑戰中美 故步自封成最大阻力 2021/02/26 印度升格挑戰中美 故步自封成最大阻力 英女王獲讚最摩登君主 查理斯守舊不堪重責？ 2021/02/19 英女王獲讚最摩登君主 查理斯守舊不堪重責？ 科技巨企疫情下轉危為機 反壟斷法料為攔路虎 2021/02/05 科技巨企疫情下轉危為機 反壟斷法料為攔路虎 政治 歧視 種族主義 壓力 哈里王子 米歇爾 美國 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入