美國3年不加息？未可盡信！ 名家專欄 2021/03/19 分享： 美國聯儲局議息會議一如市場預期維持利率不變，並維持近零息將持續至2023年底的預期。主席鮑威爾會後記者會重申通脹短暫上升不足為患，近零息及量寬買債規模持續，言論拖低美債息及美滙一度同步回落，亞洲股滙昨 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 海底撈破降軌 擴張步伐強勁 今日 海底撈破降軌 擴張步伐強勁 最新專欄文章 【股滙齊升】鮑威爾重申不加息不收水 成功擊退「縮減恐慌」? 2021/03/18 【股滙齊升】鮑威爾重申不加息不收水 成功擊退「縮減恐慌」? 透視中港美 - 資金不炒市 青睞佳績股 2021/03/18 資金不炒市 青睞佳績股 透視中港美 - 小米脫險急彈 再上阻力漸增 2021/03/17 小米脫險急彈 再上阻力漸增 【小米股價】小米連日報復式反彈 短綫升勢不宜過份樂觀 2021/03/16 【小米股價】小米連日報復式反彈 短綫升勢不宜過份樂觀 透視中港美 - 環球股票吸資 港股為何彈不起? 2021/03/16 環球股票吸資 港股為何彈不起? 鮑威爾 美國聯儲局 恒生指數 美股 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入