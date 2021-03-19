  • 27°C
香港時間 : 2021319日 (週五) 15:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新盤仍具高開條件

名家專欄 14:00 2021/03/19

分享：

新盤自年初一輪激戰後，隨着大型新盤陸續消化，近日一手承接力有輕微放緩的跡象，但同時亦有不少優質單位錄得高價成交，故暫時發展商在定價上仍然未肯手軟，尤其一些供應罕有的新盤，更加惜售。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

相關文章

發展商賣樓步步為營
2021/03/08
發展商賣樓步步為營
新盤餘貨銷售有玄機
2021/03/10
新盤餘貨銷售有玄機
換樓客出動樓市更有力？
2021/03/16
換樓客出動樓市更有力？

最新專欄文章

專家樓論 - 資金續流入樓市
今日
資金續流入樓市
專家樓論 - 企業大搬細 貴搬平 商廈短期無運行？
2021/03/18
企業大搬細 貴搬平 商廈短期無運行？
專家樓論 - 十大豪宅成交 中國概念完勝
2021/03/18
十大豪宅成交 中國概念完勝
專家樓論 - 拆解樓價打破慣例 與失業率同步上升原因
2021/03/17
拆解樓價打破慣例 與失業率同步上升原因
專家樓論 - 住宅租金能否企穩 還看暑假旺季
2021/03/17
住宅租金能否企穩 還看暑假旺季
一手市場 發展商 成交 灣仔 EIGHT STAR STREET

下一篇文章

【長實回購】長實股價迫51元回購價 短綫再無值傳空間
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版