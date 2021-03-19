新盤仍具高開條件 名家專欄 14:00 2021/03/19 分享： 新盤自年初一輪激戰後，隨着大型新盤陸續消化，近日一手承接力有輕微放緩的跡象，但同時亦有不少優質單位錄得高價成交，故暫時發展商在定價上仍然未肯手軟，尤其一些供應罕有的新盤，更加惜售。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 發展商賣樓步步為營 2021/03/08 發展商賣樓步步為營 新盤餘貨銷售有玄機 2021/03/10 新盤餘貨銷售有玄機 換樓客出動樓市更有力？ 2021/03/16 換樓客出動樓市更有力？ 最新專欄文章 專家樓論 - 資金續流入樓市 今日 資金續流入樓市 專家樓論 - 企業大搬細 貴搬平 商廈短期無運行？ 2021/03/18 企業大搬細 貴搬平 商廈短期無運行？ 專家樓論 - 十大豪宅成交 中國概念完勝 2021/03/18 十大豪宅成交 中國概念完勝 專家樓論 - 拆解樓價打破慣例 與失業率同步上升原因 2021/03/17 拆解樓價打破慣例 與失業率同步上升原因 專家樓論 - 住宅租金能否企穩 還看暑假旺季 2021/03/17 住宅租金能否企穩 還看暑假旺季 一手市場 發展商 成交 灣仔 EIGHT STAR STREET 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入