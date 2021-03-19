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綠表居屋愈來愈貴  買家有無其他選擇？

名家專欄 12:04 2021/03/19

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日前黃竹坑雅濤閣一個海景3房單位，未補地價以875萬易手，呎價15,191元創出全港綠表居屋呎價新高紀錄，不少代理認為買家有條件買私樓單位。事實上，無論按揭條件及樓價，綠表居屋絕對有競爭力。

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欄名 : 樓市分析

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