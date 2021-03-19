綠表居屋愈來愈貴 買家有無其他選擇？ 名家專欄 12:04 2021/03/19 分享： 日前黃竹坑雅濤閣一個海景3房單位，未補地價以875萬易手，呎價15,191元創出全港綠表居屋呎價新高紀錄，不少代理認為買家有條件買私樓單位。事實上，無論按揭條件及樓價，綠表居屋絕對有競爭力。 ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 成分屋苑創新高 樓價要突破 2021/03/16 成分屋苑創新高 樓價要突破 拆解樓價打破慣例 與失業率同步上升原因 2021/03/17 拆解樓價打破慣例 與失業率同步上升原因 最新專欄文章 鐵路+物業模式 港鐵成供應大地主 2021/03/18 鐵路+物業模式 港鐵成供應大地主 投資商場劏舖學問多 2021/03/17 投資商場劏舖學問多 換樓客出動樓市更有力？ 2021/03/16 換樓客出動樓市更有力？ UA戲院結業 考驗商場業主 2021/03/15 UA戲院結業 考驗商場業主 「明碼實價」補地價將加快工廈重建？ 2021/03/13 「明碼實價」補地價將加快工廈重建？ 居屋 房委會 樓價 黃竹坑 雅濤閣 深灣軒 海怡半島 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入