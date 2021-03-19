【長實回購】長實股價迫51元回購價 短綫再無值傳空間 名家專欄 13:37 2021/03/19 分享： 長實 （01113） 繼2015年系內公司大重組後，罕見再成港股市場焦點。長實股價今早逆市升市6%，為表現最佳藍籌，中午收報49.8元，迫近公司昨公布的發行新股收購資產，及向股東回購股份的每股51元作價。 ... 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 美國3年不加息？未可盡信！ 今日 美國3年不加息？未可盡信！ 【股滙齊升】鮑威爾重申不加息不收水 成功擊退「縮減恐慌」? 2021/03/18 【股滙齊升】鮑威爾重申不加息不收水 成功擊退「縮減恐慌」? 透視中港美 - 資金不炒市 青睞佳績股 2021/03/18 資金不炒市 青睞佳績股 透視中港美 - 小米脫險急彈 再上阻力漸增 2021/03/17 小米脫險急彈 再上阻力漸增 【小米股價】小米連日報復式反彈 短綫升勢不宜過份樂觀 2021/03/16 【小米股價】小米連日報復式反彈 短綫升勢不宜過份樂觀 港股 股票 李嘉誠 時間值 值博率 證監會 回購 收購 增持 私有化 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入