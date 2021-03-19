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【長實回購】長實股價迫51元回購價 短綫再無值傳空間

名家專欄 13:37 2021/03/19

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長實 （01113） 繼2015年系內公司大重組後，罕見再成港股市場焦點。長實股價今早逆市升市6%，為表現最佳藍籌，中午收報49.8元，迫近公司昨公布的發行新股收購資產，及向股東回購股份的每股51元作價。

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欄名 : 透視中港美

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