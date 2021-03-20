長實升近回購價 還有炒升空間？ 名家專欄 2021/03/20 分享： 長實（01113）繼2015年系內公司大重組後，罕見再成港股市場焦點。受長實新公布總值170億元資產收購及股份回購計劃刺激，長實股價昨逆市升逾7%，成表現最佳藍籌。 長實昨收報50.45元，逼近公司向股 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 微盟只宜低吸 估值仍然偏高 今日 微盟只宜低吸 估值仍然偏高 百度兩大賣點：人工智能＋無人駕駛 今日 百度兩大賣點：人工智能＋無人駕駛 最新專欄文章 【長實回購】長實股價迫51元回購價 短綫再無值博空間 2021/03/19 【長實回購】長實股價迫51元回購價 短綫再無值博空間 透視中港美 - 美國3年不加息？未可盡信！ 2021/03/19 美國3年不加息？未可盡信！ 【股滙齊升】鮑威爾重申不加息不收水 成功擊退「縮減恐慌」? 2021/03/18 【股滙齊升】鮑威爾重申不加息不收水 成功擊退「縮減恐慌」? 透視中港美 - 資金不炒市 青睞佳績股 2021/03/18 資金不炒市 青睞佳績股 透視中港美 - 小米脫險急彈 再上阻力漸增 2021/03/17 小米脫險急彈 再上阻力漸增 地產代理 樓價 恒生指數 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入