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長實升近回購價 還有炒升空間？

名家專欄 2021/03/20

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長實（01113）繼2015年系內公司大重組後，罕見再成港股市場焦點。受長實新公布總值170億元資產收購及股份回購計劃刺激，長實股價昨逆市升逾7%，成表現最佳藍籌。

長實昨收報50.45元，逼近公司向股

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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