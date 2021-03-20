歐盟疫苗護照3大特點 或成全球參考藍本 國際 07:25 2021/03/20 分享： 歐盟日前公布「綠色數碼證書」（Digital Green Certificate），建立一套全歐通行的認證機制，針對性地放寬出入境措施，以恢復歐盟成員國之間的居民流動。無論是申請資格、有效時期或疫苗接納種類，這本歐盟疫苗護照也很大機會，成為各國稍後推出自家疫苗護照的參考。 ... 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 德國停打牛津疫苗 轉移選舉失利視線？ 2021/03/18 德國停打牛津疫苗 轉移選舉失利視線？ 歐洲停用牛津疫苗 自己嚇自己？ 2021/03/17 歐洲停用牛津疫苗 自己嚇自己？ 7月4日再相聚 只怕拜登太樂觀 2021/03/16 7月4日再相聚 只怕拜登太樂觀 印花稅豁免恒常化 英國經濟靈丹妙藥 2021/03/14 印花稅豁免恒常化 英國經濟靈丹妙藥 英國9成半按揭 首置風險要留神 2021/03/09 英國9成半按揭 首置風險要留神 最新專欄文章 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 2021/02/03 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 2021/02/02 拜登也倡「買美國貨」 美國人真的得益嗎？ 東京奧運再重要 打尖接種疫苗也無理 2021/02/01 東京奧運再重要 打尖接種疫苗也無理 疫情 疫苗 出入境管制 歐盟 國藥控股（01099） 中國科興生物（Sinovac Biotech，美：SVA） 強生（Johnson & Johnson，美：JNJ） Moderna（美：MRNA） AstraZeneca（美：AZN） 輝瑞（Pfizer，美：PFE） 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入