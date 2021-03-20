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歐盟疫苗護照3大特點 或成全球參考藍本

國際 07:25 2021/03/20

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歐盟日前公布「綠色數碼證書」（Digital Green Certificate），建立一套全歐通行的認證機制，針對性地放寬出入境措施，以恢復歐盟成員國之間的居民流動。無論是申請資格、有效時期或疫苗接納種類，這本歐盟疫苗護照也很大機會，成為各國稍後推出自家疫苗護照的參考。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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